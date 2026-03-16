Англія

Логічно.

Один з лідерів Ліверпуля Домінік Собослаї висловився про вболівальників "червоних". Цитує угорського півзахисника The Athletic.

"Нам не допомагає те, що після 80 хвилин люди починають розходитися додому. Це не допомагає. Усі це помічають.

Коли ми пропускаємо, люди йдуть зі стадіону. Але ж ви не йдете, коли ми забиваємо. Я розумію розчарування фанів, але вони нам потрібні. Не кажу, що вони не мають права залишати стадіон. Вони можуть піти, якщо хочуть. Але вони нам потрібні і вони повинні це знати. Без них нас стало на одного менше.

Вболівальники можуть злитися, але залишайтеся з нами, тому що ми сім'я. Ви нам потрібні.

Ліга чемпіонів – це звичайна справа для Ліверпуля. Нам потрібно бути у цьому турнірі. Я зроблю все можливе, щоб потрапити до четвірки найкращих, але самотужки це непросто, тому нам потрібні зусилля всіх", – сказав Собослаї.

У поточному сезоні Домінік Собослаї відіграв за Ліверпуль 41 матч, забив 11 голів та віддав 8 результативних передач.