Сторони узгоджують фінальні деталі нової угоди, яка може діяти до літа 2030 або 2031 року.

Центральний півзахисник Арсеналу Деклан Райс перебуває за крок до підписання нового контракту з лондонським клубом. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, наразі сторони узгоджують останню деталь — термін дії угоди. Розглядаються варіанти продовження співпраці до літа 2030 або 2031 року, при цьому переговори проходять у позитивному ключі, і остаточна домовленість очікується найближчим часом.

Чинний контракт Райса з Арсеналом розрахований до літа 2028 року, однак клуб прагне заздалегідь зафіксувати за собою майбутнє одного зі своїх ключових гравців.

Нагадаємо, що влітку 2023 року Арсенал придбав хавбека у Вест Гема за 116,5 млн євро. У поточному сезоні Деклан Райс демонструє стабільно дуже високий рівень гри, записавши на свій рахунок 5 голів і 9 результативних передач у 43 матчах у всіх турнірах.