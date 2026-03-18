Нападник збірної США вже прибув до Лондона для проходження медогляду та приєднається до дачників влітку.

Лондонський Фулгем наближається до успішного завершення переговорів щодо трансферу 23-річного нападника нідерландського ПСВ Рікардо Пепі. Сума угоди складе 28,5 мільйонів фунтів стерлінгів. Американський футболіст уже прибув до Лондона для проходження медичного огляду. Очікується, що Пепі підпише з клубом із Крейвен Коттедж довгостроковий контракт, розрахований до 2031 року.

Керівництво Фулгема намагалося підписати форварда ще в січні, запропонувавши аналогічну суму. Проте тоді ПСВ вирішив залишити гравця до літа, оскільки нідерландський гранд не зміг оперативно знайти йому підходящу заміну. Теперішня домовленість про літній перехід є вигідною для обох сторін:

ПСВ матиме триваліше літнє трансферне вікно, щоб спокійно знайти нового нападника до наступного сезону. Фулгем, який наразі посідає 11-те місце в турнірній таблиці АПЛ, отримає якісне підсилення атаки саме в той момент, коли у чинного форварда команди Рауля Хіменеса завершиться контракт (наприкінці поточного сезону).

У поточному сезоні нападник демонструє відмінну результативність, забивши 13 голів у 29 матчах. Зокрема, на його рахунку 3 м'ячі у 5 поєдинках Ліги чемпіонів. Розпочавши грати на професійному рівні у рідному Техасі, у 2022 році Пепі перейшов до німецького Аугсбурга. Згодом він на правах оренди успішно виступав за нідерландський Гронінген, після чого заслужив повноцінний контракт із ПСВ — одним із традиційних клубів великої трійки Нідерландів.

Планується, що Пепі повноцінно приєднається до лондонців після завершення Чемпіонату світу 2026 року. На цьому турнірі він, найімовірніше, захищатиме кольори збірної США, яка є співгосподаркою змагань разом із Канадою та Мексикою.