Італія

Голами Маркуса Тюрама і Генріха Мхітаряна проти Парми "нерадзуррі" оформили 21-й титул Серії А.

У матчі 35-го туру італійської Серії А Інтер на своєму полі впевнено здолав Парму з рахунком 2:0 та достроково гарантував собі чемпіонський титул.

Міланці активно розпочали зустріч і створили кілька небезпечних моментів. Дензел Думфріс та Ніколо Барелла могли відкривати рахунок, але в одному з епізодів м’яч влучив у поперечину, а голкіпер гостей Зіон Судзукі неодноразово рятував свою команду. Парма також відповіла небезпечним моментом, однак Матео Пеллегріно не реалізував шанс.

Перевага Інтера матеріалізувалася вже у компенсований час першого тайму: Маркус Тюрам відкрився під передачу Петра Зелінські, уникнув офсайду та точно пробив з близької відстані.

У другій половині гри господарі продовжили контролювати перебіг подій. Остаточно зняв питання про переможця Генріх Мхітарян, який на 80-й хвилині замкнув передачу Лаутаро Мартінеса після швидкої атаки.

Таким чином, Інтер здобув свою 21-шу перемогу в чемпіонаті та достроково став чемпіоном Італії, тоді як Парма, яка вже гарантувала собі збереження прописки, не змогла нав’язати боротьбу фавориту.

Інтер - Парма 2:0

Голи: Тюрам, 45+1, Мхітарян, 80

Інтер: Зоммер — Біссек, Аканджі, Бастоні (Аугусто, 67) — Думфріс, Барелла (Фраттезі, 89), Зелінські (Мхітарян, 67), Сучич, Дімарко — Еспозіто (Бонні, 46), Тюрам (Мартінес, 67)

Парма: Судзукі — Чиркаті, Тройло, Ндіає — Дельпрато, Бернабе (Серенсен, 75), -, Кейта (Ордоньєс, 67), Валері (Карбоні, 85) — Стрефецца (Алмквіст, 75), Пеллегріно (Ельфеж, 67)

Попередження: Зелінські