Команда Мануеля Пеллегріні без проблем впоралася з суперником, оформивши три "сухі" м’ячі.

Реал Бетіс здобув переконливу перемогу над Реалом Ов’єдо у матчі 34-го туру іспанської Ла Ліги — 3:0. Господарі вирішили долю зустрічі ще до фінального свистка, продемонструвавши ефективну гру в атаці та надійність у захисті.

Рахунок було відкрито на 22-й хвилині: Хуан Ернандес, більш відомий як Кучо, вдало завершив швидку атаку після передачі Пабло Форналса. Наприкінці першого тайму перевагу Бетіса подвоїв Абде Еззалзулі, який замкнув простріл Антоні з близької відстані.

Після перерви господарі не зупинилися й довели рахунок до розгромного. На 58-й хвилині Кучо оформив дубль, знову опинившись у потрібному місці після передачі Еззалзулі. Ов’єдо намагався відповісти, але навіть забитий м’яч Федеріко Віньяса було скасовано після перегляду VAR через офсайд.

До фінального свистка Бетіс контролював гру, створюючи моменти та не дозволяючи супернику серйозно загрожувати воротам Альваро Вальєса

Реал Бетіс - Реал Ов`єдо 3:0

Голи: Кучо, 22, 58, Еззалзулі, 48

Реал Бетіс: Вальєс — Бельєрін, Льоренте, Натан, Родрігес — Ло Чельсо (Іско, 71), Амрабат (Деосса, 70), Форнальс (Рікельме, 63) — Антоні (Рока, 62), Кучо (Авіла, 81), Еззалзулі

Реал Ов`єдо: Есканделл — Відаль (Аїхадо, 81), Костас, Кальво, Лопес — Чайра, Фонсека (Касорла, 55), Коломбатто (Сібо, 64), Фернандес (Ассан, 64) — Рейна, Віньяс (Борбас, 81)