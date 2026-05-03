Англія

Хавбек Манчестер Юнайтед — про камбек команди, перемогу над Ліверпулем і довіру до тренера.

Атакуючий півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну прокоментував перемогу своєї команди над Ліверпулем (3:2), яка дозволила манкуніанцям забезпечити собі місце в наступному розіграші Ліги чемпіонів. Саме Мейну став автором вирішального гола у цьому поєдинку.

За словами молодого футболіста, команда суттєво додала під керівництвом Майкла Керріка, який зумів повернути впевненість гравцям.

"Перевернути ситуацію так, як ми це зробили, — це заслуга гравців і тренера. Ми просто дивимося вперед і все ще маємо завершити сезон якомога сильніше. Ми хочемо просто продовжувати перемагати і перемагати».

Важко, коли не граєш у футбол, але я продовжував наполегливо працювати. Майкл прийшов і знову дав усім упевненість, не лише мені. Ми хочемо боротися за нього і хочемо померти за нього на полі", — заявив Мейну.

