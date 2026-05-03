Англія

Бірмінгемці провели катастрофічний перший тайм, чим і скористалася команда Роберто Де Дзербі.

У матчі 35-го туру англійської Прем’єр-ліги Тоттенгем здобув важливу виїзну перемогу над Астон Віллою з рахунком 2:1, що дозволило лондонцям піднятися із зони вильоту.

Гості фактично вирішили долю зустрічі ще до перерви. Уже на 12-й хвилині Конор Галлагер відкрив рахунок, скориставшись помилкою оборони бірмінгемців і точно пробивши з-за меж штрафного майданчика. Незабаром перевагу Тоттенгема подвоїв Рішарлісон, який на 25-й хвилині замкнув подачу Матіса Теля ударом головою.

Астон Вілла провела вкрай слабкий перший тайм і довгий час не могла створити жодного моменту біля воріт суперника. Після перерви команда Унаї Емері намагалася змінити хід гри, однак Тоттенгем впевнено оборонявся та контролював ситуацію на полі.

Лише у компенсований час господарі зуміли забити гол престижу: Еміліано Буендія на 90+6-й хвилині замкнув навіс Метті Кеша та встановив остаточний рахунок. Втім, на більше Астон Віллу вже не вистачило.

Таким чином, команда Роберто Де Дзербі здобула другу перемогу поспіль і залишила зону вильоту, тоді як бірмінгемці ускладнили собі боротьбу за високі позиції в турнірній таблиці.

Астон Вілла — Тоттенгем 1:2

Голи: Буендія, 90+6 - Галлагер, 12, Рішарлісон, 25

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Лінделеф, Мінгз, Матсен — Богард, Тілеманс — Санчо (Бейлі, 86), Барклі (Буендія, 86), Роджерс — Абрагам (Воткінс, 60)

Тоттенгем: Кінські-молодший — Порро, Дансо, ван де Вен, Удогі — Бентанкур (Біссума, 66), Палінья — Коло Муані (Спенс, 67), Галлагер, Тель (Бергвалль, 90) — Рішарлісон (Матар Сарр, 90)

Попередження: Барклі, Роджерс — Муані, Бентанкур, Тель, Дансо, Галлагер