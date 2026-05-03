Виконувач обов’язків головного тренера "червоних дияволів" — про перемогу над Ліверпулем, командний дух і спокій навколо клубу.

Виконувач обов’язків головного тренера Манчестер Юнайтед Майкл Керрік прокоментував перемогу своєї команди над Ліверпулем (3:2), яка гарантувала клубу вихід до Ліги чемпіонів.

"Хлопці були неймовірні. Склад, відчуття, дух, характер. Це справжнє задоволення — бути частиною цього.

Швидкі результати — це не про мене. Усе, що я роблю, — це також для довгострокової перспективи. Гравці академії, планування майбутнього, зараз ми як клуб спокійні.

Майбутнє в Манчестер Юнайтед? Це не мені вирішувати [хто стане новим тренером Манчестер Юнайтед]. Я просто працюю" — заявив Каррік на пресконференції після гри з Ліверпулем.

