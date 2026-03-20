Англія

Стюарт Аттвелл не призначив одинадцятиметровий майже в ідентичному епізоді з Амадом, проте до "вишень" арбітр був більш схильний.

У матчі 31-го туру англійської Прем’єр-ліги Борнмут і Манчестер Юнайтед розійшлися миром — 2:2. Гості були близькі до перемоги, однак вилучення Гаррі Магвайра та пізній пенальті дозволили господарям врятуватися.

Перший тайм минув без забитих м’ячів, хоча Манчестер Юнайтед виглядав активніше. Найреальніший шанс відзначитися мав Бруну Фернандеш, але його удар з близької відстані неймовірним чином парирував Джордже Петрович.

Після перерви події розгорталися значно динамічніше. На 60-й хвилині Бруну Фернандеш відкрив рахунок, реалізувавши пенальті після фолу на Матеусі Куньї. Втім, вже за кілька хвилин Борнмут відповів — Раян Крісті скористався контратакою та точно пробив у кут воріт.

Манчестер Юнайтед знову вийшов уперед на 71-й хвилині: після подачі Фернандеша м’яч зрештою опинився у воротах завдяки автоголу Джеймса Гілла.

Здавалося, що команда Майкла Карріка дотисне суперника, однак ключовим став епізод на 78-й хвилині. Гаррі Магвайр збив Еванілсона у штрафному майданчику, отримав червону картку, а Борнмут — право на пенальті. Невдоволення гравців Юнайтед можна було зрозуміти — у схожій ситуації напередодні арбітр не призначив "крапку" в епізоді з Амадом Діалло.

Утім, одинадцятиметровий впевнено реалізував Жуніор Крупі, зрівнявши рахунок. До фінального свистка господарі навіть могли вирвати перемогу в більшості, але рахунок більше не змінився.

Борнмут — Манчестер Юнайтед 2:2

Голи: Крісті, 67, Крупі, 81 (пен) - Фернандеш, 60 (пен), Гілл (аг), 71

Борнмут: Петрович — Хіменес (Сміт, 73), Гілл, Сенесі, Трюффер — Скотт, Крісті (Крупі, 73) — Вітор (Доук, 87), Таверньє, Адлі (Брукс, 73) — Еванілсон

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Дало, Йоро, Магвайр, Шоу — Каземіро (Гевен, 82), Мейну — Діалло (Маунт, 90), Фернандеш, Кунья (Угарте, 82) — Мбемо (Шешко, 71)

Попередження: Хіменес, Сміт — Каземіро, Шешко

Вилучення: Магвайр, 78