Англія

Півзахисник упевнений, що саме індивідуальні бесіди та особистий підхід нового тренера допомогли лондонцям покинути зону вильоту АПЛ.

Півзахисник Тоттенгема Конор Галлахер вважає, що ключовим фактором у боротьбі команди за виживання в Прем'єр-лізі став особистий підхід нового головного тренера Роберто Де Зербі. Завдяки важкій недільній перемозі над "Астон Віллою" з рахунком 2:1, яка стала другою поспіль після тріумфу над "Вулвергемптоном", лондонці змогли вирватися з небезпечної зони. Наразі вони випереджають "Вест Гем" на одне очко.

З огляду на домашній матч наступного понеділка проти Лідса, який також набрав непогану форму, у вболівальників Шпор з'явилася обґрунтована надія, що Де Зербі зможе зберегти прописку команди в елітному дивізіоні.

Галлахер, який у неділю відзначився своїм першим голом за клуб після січневого переходу з мадридського Атлетіко, високо оцінив стиль керівництва екс-наставника Брайтона та Марселя.

"Він чудово з нами попрацював. Він об'єднав команду, — розповів 26-річний гравець журналістам. — Тренер дійсно працює з гравцями індивідуально, проводячи особисті зустрічі та бесіди, намагаючись повернути нам віру та впевненість", — заявив гравець.

За словами півзахисника, такий підхід мав величезне значення особисто для нього, а також для багатьох інших хлопців у роздягальні. Окрім психології, Галлахер відзначив і тактичну складову:

"Як команда, ми бачимо, що вся робота, яку він виконав на тренувальному полі та в конференц-залах, була фантастичною. Усі налаштовані на спільну мету", — зауважив Конор.

Роберто Де Зербі, зі свого боку, був щедрий на похвалу Галлахеру після його найкращого виступу за період важкого старту кар'єри в Тоттенгемі. Сам гравець зізнається, що тренер використовує цікавий мотиваційний прийом:

"Він просто нагадує мені про ті часи, коли я був у своїй найкращій формі. Він згадав той другий сезон у Челсі, коли я грав дійсно сильно, і нагадав мені про того гравця. Він хоче, щоб я знову був таким, і не дає забути, наскільки хорошим я можу бути", — зізнався півзахисник.

За словами Конора, італійський фахівець застосовує цю стратегію не лише до нього: "Це так просто: він просто намагається нагадати нам, якими ми були, коли грали на висоті".

Незважаючи на оптимізм від результатів останніх двох турів, Галлахер залишається реалістом і розуміє, що завдання ще не виконано.

"Попереду багато роботи, — підсумував півзахисник. — Ми повністю зосереджені на наступній грі і сподіваємося показати такий самий рівень футболу та здобути ще одну перемогу", — резюмував Галлахер.

Наразі Тоттенгем посідає рятівне 17-те місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. Після 35 зіграних турів лондонська команда має у своєму активі 37 очок, що дозволяє їм знаходитися безпосередньо над зоною вильоту. Свій наступний поєдинок Шпори проведуть на домашньому стадіоні проти Лідс Юнайтед. Гра запланована на понеділок, 11 травня.