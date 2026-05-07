Хвіча Кварацхелія та Усман Дембеле, Getty Images
07 травня 2026, 18:43
УЄФА визначив найкращих футболістів після матчів у відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2025/26, сформувавши символічну збірну тижня.
Найбільше представництво отримали ПСЖ та Арсенал – по чотири гравці.
До складу символічної команди увійшли:
Воротар: Давід Рая (Арсенал).
Захисники: Вільям Пачо (ПСЖ), Вільям Саліба (Арсенал), Марк Пубіль (Атлетіко).
Півзахисники: Хвіча Кварацхелія (ПСЖ), Йосуа Кімміх (Баварія), Деклан Райс (Арсенал), Дезіре Дуе (ПСЖ).
Нападники: Луїс Діас (Баварія), Букайо Сака (Арсенал), Усман Дембеле (ПСЖ).
Раніше повідомлялося, що Райс — гравець тижня в Лізі чемпіонів.