УЄФА визначив найкращих футболістів після матчів у відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2025/26, сформувавши символічну збірну тижня.

Найбільше представництво отримали ПСЖ та Арсенал – по чотири гравці.

До складу символічної команди увійшли:

Воротар: Давід Рая (Арсенал).

Захисники: Вільям Пачо (ПСЖ), Вільям Саліба (Арсенал), Марк Пубіль (Атлетіко).

Півзахисники: Хвіча Кварацхелія (ПСЖ), Йосуа Кімміх (Баварія), Деклан Райс (Арсенал), Дезіре Дуе (ПСЖ).

Нападники: Луїс Діас (Баварія), Букайо Сака (Арсенал), Усман Дембеле (ПСЖ).

Раніше повідомлялося, що Райс — гравець тижня в Лізі чемпіонів.