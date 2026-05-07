Шведський півзахисник залишиться в італійському клубі ще на два роки.

Удінезе офіційно оголосив про продовження контракту з капітаном команди Єспером Карлстремом. Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

Нова угода зі шведським півзахисником розрахована до 30 червня 2028 року.

Карлстрем приєднався до Удінезе влітку 2024 року, перейшовши з польського Леха. Відтоді хавбек провів 74 матчі у складі «зебр», у яких відзначився одним забитим м’ячем.

У клубі також відзначають лідерські якості 30-річного футболіста, який став капітаном команди та одним із ключових гравців у центрі поля.

Після 35 турів Серії А Удінезе посідає 11-те місце в турнірній таблиці, набравши 47 очок.