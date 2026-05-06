"Сороки" розглядають підсилення атаки на тлі можливих змін у складі.

Ньюкасл Юнайтед може здійснити спробу підписати нападника Челсі Ліама Делапа під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, головний тренер Едді Гау планує оновлення складу перед наступним сезоном, і одним із варіантів для підсилення атаки є саме Делап. Інтерес до форварда може активізуватися у разі кадрових втрат у лінії нападу.

У поточному сезоні 23-річний нападник не має стабільного місця в основі Челсі, значною мірою через конкуренцію з боку Жуана Педро. На цьому тлі влітку в клубі очікуються кадрові зміни, і Делап може опинитися серед гравців, яких готові відпустити.

Попри це, сам футболіст воліє залишитися в Челсі та поборотися за місце в складі. У сезоні-2025/26 він провів 38 матчів у всіх турнірах, забивши 2 голи та віддавши 3 результативні передачі.