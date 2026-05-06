Англія

Бразильський форвард проводить потужний сезон і приваблює топклуби Європи.

Мадридський Атлетіко проявляє інтерес до бразильського нападника англійського Брентфорда Ігора Тьяго. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, іспанський клуб є лише одним із багатьох претендентів на 24-річного форварда, який виступає разом з українським півзахисником Єгором Ярмолюком.

У Брентфорді розуміють, що втримати гравця буде складно, тому клуб уже почав пошуки потенційної заміни. Серед варіантів розглядається і нападник київського Динамо Матвій Пономаренко.

У поточному сезоні Ігор Тьяго провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 25 голів і віддав 1 результативну передачу. Його трансферна вартість оцінюється приблизно у 50 мільйонів євро, а контракт із Брентфордом чинний до літа 2031 року з опцією продовження ще на один сезон.