Італія

Спортивний директор італійського клубу підтвердив бажання зберегти аргентинського півзахисника, попри намір мадридського Реала скористатися опцією зворотного викупу.

Спортивний директор Комо Карлос Альберто Луді заявив, що команда прагне залишити у своєму складі півзахисника Ніколаса Паса.

"Ми хочемо залишити Ніко Паса ще на один сезон. Незабаром ми обговоримо це з Реалом", — зазначив Луді в інтерв'ю Corriere dello Sport.

Нагадаємо, що мадридський Реал планує викупити права на гравця, оскільки така опція передбачена в угоді між клубами. Аргентинець перейшов до Комо з іспанського гранда у 2024 році за шість мільйонів євро. Його поточний контракт із "лазуровими" розрахований до 30 червня 2028 року.

У сезоні-2025/26 півзахисник продемонстрував високу результативність, провівши за італійський клуб 39 матчів у всіх турнірах. На рахунку Паса 13 забитих м'ячів та вісім результативних передач. Найближчим часом сторони мають провести переговори щодо подальшого майбутнього талановитого футболіста.