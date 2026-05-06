Англія

Лондонський клуб повністю довіряє іспанцю та його довгостроковому проєкту.

Арсенал планує запропонувати головному тренеру Мікелю Артеті новий контракт уже цього літа, оскільки поточний спливає влітку 2027 року. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, рішення про продовження співпраці було ухвалене ще в березні та не залежить від підсумків нинішнього сезону. Керівництво клубу повністю підтримує іспанського фахівця та його довгострокове бачення розвитку команди.

Сам Артета наразі зосереджений на боротьбі за трофеї, але також відкритий до переговорів щодо нової угоди й готовий продовжити роботу в лондонському клубі.

Арсенал перебуває у відмінній позиції в Прем’єр-лізі, очолюючи турнірну таблицю з відривом у п’ять очок від Манчестер Сіті, який має матч у запасі. До завершення чемпіонату залишається три тури.

Крім того, команда Артети вийшла до фіналу Ліги чемпіонів удруге в своїй історії, обігравши Атлетіко за сумою двох матчів (2:1). У вирішальному поєдинку лондонці зустрінуться з переможцем пари Баварія — ПСЖ, зберігаючи шанси на завоювання одразу двох головних трофеїв сезону.