Італія

Туринці вивчають можливість безкоштовного трансферу досвідченого оборонця.

Захисник Реала Давід Алаба може продовжити кар’єру в Ювентусі.

Як повідомляють італійські ЗМІ, агент футболіста Піні Захаві уже кілька тижнів перебуває в Італії та провів перші переговори з туринським клубом щодо можливого переходу 33-річного австрійця. Контакти між сторонами оцінюються позитивно.

Втім, для здійснення трансферу Алабі доведеться погодитися на суттєве зниження зарплати. У мадридському клубі захисник заробляє близько 10 мільйонів євро за сезон.

Чинний контракт австрійця з Реалом завершується після нинішнього сезону, а продовжувати співпрацю сторони не планують.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Алаба зазнав розриву хрестоподібної зв’язки коліна у матчі проти Вільярреал. Через важку травму він пропустив понад рік, а протягом 2025-го продовжував стикатися з новими проблемами зі здоров’ям, через що мав обмежену ігрову практику.

У поточному сезоні захисник провів 14 матчів у всіх турнірах без результативних дій.

Після 34 турів Реал Мадрид посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліга, відстаючи від Барселона на 11 очок. Уже 10 травня команди зустрінуться в Ель Класіко.