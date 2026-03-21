Півзахисник лондонського Челсі Енцо Фернандес висловився про звільнення Енцо Марески з посади головного тренера "синіх".

"Я цього не зрозумів. Іноді бувають речі, які ми, як футболісти, не розуміємо і яким чином клуб намагається керувати ситуацією.

Безумовно, звільнення тренера вдарило по нас, бо ми мали свою ідентичність.

Він завжди мав дуже зрозумілу ігрову модель – як на тренуваннях, так і на матчах, і його відставка сильно нас підкосила, особливо в середині сезону", – сказав Фернандес.

Нагадаємо, Енцо Мареску було звільнено 1-го січня. Замість італійця Челсі очолив Ліам Росеньйор.