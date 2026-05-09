Переговори щодо нового контракту бразильця, як повідомляється, зайшли в глухий кут.

Манчестер Сіті уважно стежить за ситуацією навколо вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора та розглядає можливість його підписання вже цього літа. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, мадридський клуб переживає непростий період як у спортивному, так і у внутрішньому плані, а ситуація довкола бразильця лише посилює напругу.

Переговори щодо продовження контракту 25-річного футболіста поки не дають результату. Повідомляється, що Вінісіус хоче отримувати зарплату на рівні Кіліана Мбаппе, однак президент Реала Флорентіно Перес не готовий погоджуватися на такі умови.

Крім фінансових питань, джерело згадує й про складну атмосферу в роздягальні "вершкових". Останнім часом у команді нібито почастішали внутрішні конфлікти та суперечки, через що ситуація стала “нестерпною” для частини футболістів.

У Манчестер Сіті вважають, що нинішня ситуація може стати ідеальною нагодою для трансферу. Попри наявність Жеремі Доку та Антуана Семеньйо на лівому фланзі атаки, у клубі переконані, що Вінісіус здатен суттєво підсилити команду Пепа Гвардіоли.

Також зазначається, що контракт бразильця з Реалом спливає вже влітку 2027 року. Якщо сторони найближчим часом не домовляться про нову угоду, мадридці ризикують або втратити одного зі своїх лідерів безкоштовно, або бути змушеними продати його за нижчу суму в найближчі трансферні вікна.