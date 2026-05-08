Німеччина

Команда з Дортмунда відігралася після швидкого пропущеного гола та втримала перевагу наприкінці зустрічі.

Боруссія Дортмунд обіграла Айнтрахт Франкфурт із рахунком 3:2 у матчі 33-го туру німецької Бундесліги. Команда Ніко Ковача поступалася вже на старті зустрічі, однак ще до перерви змогла перевернути гру, а у другому таймі завдала вирішального удару.

Гості шокували Сігнал Ідуна Парк уже на другій хвилині. Махмуд Дауд прорвався крізь кількох суперників і віддав передачу на Джана Узуна, який красивим ударом закрутив м’яч у дальній кут воріт Грегора Кобеля.

Після невдалого початку Боруссія поступово перехопила ініціативу. Небезпечні моменти мали Марсель Забітцер, Самуеле Іначіо та Максиміліан Баєр, але довгий час господарям бракувало точності в завершенні атак. Зрівняти рахунок вдалося на 42-й хвилині: Юліан Рюерсон виконав подачу з правого флангу, а Серу Гірассі елегантно переправив м’яч у сітку.

Ще до перерви дортмундці вийшли вперед. Уже в компенсований час Джоб Беллінгем знайшов у штрафному майданчику Баєра, той прострілив уздовж воріт, а Ніко Шлоттербек точним ударом встановив рахунок 2:1.

У другому таймі Айнтрахт намагався повернутися в гру, але Боруссія діяла значно гостріше. На 72-й хвилині господарі забили втретє: Беллінгем розігнав атаку, Баєр виконав передачу зліва, а Самуеле Іначіо ударом з льоту записав на свій рахунок дебютний гол за дортмундський клуб.

Наприкінці матчу франкфуртці скоротили відставання. Ансгар Кнауфф прорвався лівим флангом і прострілив у штрафний майданчик, а Йонатан Буркардт першим опинився на добиванні після рикошету від Кобеля — 3:2.

У підсумку Боруссія Дортмунд втримала перемогу та достроково гарантувала собі друге місце в турнірній таблиці Бундесліги. Для Айнтрахта ця поразка серйозно ускладнила боротьбу за єврокубкові позиції.

Боруссія Дортмунд — Айнтрахт Франкфурт 3:2

Голи: Гірассі, 42, Шлоттербек, 45+1, Іначіо, 72 - Узун, 2, Буркардт, 87

Боруссія Дортмунд: Кобель — Реджані (Зюле, 88), Антон, Шлоттербек — Рюерсон, Забітцер (Озджан, 78), Беллінгем (Адеємі, 74), Баєр — Брандт (Нмеча, 74), Іначіо — Гірассі (Сілва, 78)

Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Аменда, Кох, Теат, Браун — Скірі, Дауд (Гетце, 57) — Доан (Буркардт, 82), Узун (Амаймуні, 77), Шаїбі (Баоя, 57) — Калімуендо (Кнауфф, 77)

Попередження: Реджані, Іначіо, Кобель