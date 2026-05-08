Туринський клуб готовий розглянути продаж форварда за відповідних умов.

Нападник Ювентуса Джонатан Девід потрапив у сферу інтересів клубів англійської Прем’єр-ліги.

Як повідомляє Tuttomercatoweb, Астон Вілла та Крістал Пелес уже розпочали перші контакти щодо можливого трансферу канадського форварда влітку.

За інформацією джерела, обидва клуби звернулися до Ювентуса, щоб дізнатися про ситуацію навколо футболіста та можливі умови потенційної угоди. Форвард лише минулого літа приєднався до туринців, однак уже привернув увагу команд із Англії.

Повідомляється, що Ювентус може погодитися на продаж гравця за вигідної пропозиції. У клубі розглядають це як можливість отримати прибуток, враховуючи, що Девід перебрався до Турина на правах вільного агента.

Одним із ключових факторів у переговорах стане структура контракту нападника. За даними джерела, канадець заробляє близько шести мільйонів євро "чистими" за сезон без урахування бонусів, що може ускладнити потенційний трансфер.

Також зазначається, що сторони можуть обговорювати варіанти з орендою та обов’язковим викупом або частковою компенсацією зарплати з боку італійського клубу. Майбутнє Девіда також залежить від кадрової ситуації в атаці Ювентуса, зокрема від розвитку подій навколо Душана Влаховича та можливих змін у лінії нападу.