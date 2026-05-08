Ісак, Конате та Вірц готові зіграти проти Челсі.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот на передматчевій пресконференції підтвердив повернення низки ключових гравців напередодні важливого виїзного поєдинку Прем'єр-ліги проти лондонського Челсі.

Зокрема, до складу команди повертається нападник Александер Ісак. Шведський форвард пропустив нещодавню болючу поразку від Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд, де його відсутність в атаці була дуже відчутною. Проте Слот повідомив, що гравець уже відновив заняття на тренувальній базі.

"Алекс вчора знову вперше тренувався з нами. Все добре. Він виконав частину роботи, сподіваюся, сьогодні він зможе виконати частину або все, і ми побачимо, наскільки ми його використовуватимемо", – розповів Слот журналістам.

Серед уболівальників Енфілда також зростало занепокоєння щодо стану здоров'я Ібрагіми Конате та Флоріана Вірца, які були помітно відсутні на тренуваннях на початку тижня. Тренер червоних розвіяв ці побоювання:

Ібрагіма Конате: Пропустив тренування в середу через особисті причини, але вже в четвер та п'ятницю займався з командою. Флоріан Вірц: Був відсутній через легке застуду, проте вчора також повернувся до тренувального процесу.

За словами Слота, обидва гравці претендуватимуть на місце в стартовому складі у суботу, що стане величезним поштовхом для команди на фініші сезону.

Хоча новини щодо польових гравців здебільшого позитивні, основний голкіпер Аліссон Беккер все ще залишається поза грою через травму підколінного сухожилля. Однак несподіваним позитивом стало швидке відновлення Георгія Мамардашвілі. Спочатку побоювалися, що через поріз, отриманий у грі з Евертоном, грузинський воротар пропустить кілька тижнів, але він уже повернувся на газон.

Аліссон ще ні, Джорджі сьогодні вперше. Мо Салах дуже-дуже близько, як і Алі", – додав наставник, натякаючи, що список травмованих нарешті починає порожніти.

Ліверпуль вирушає до Лондона з розумінням того, що перемога над Челсі (який наразі переживає скрутні часи під керівництвом тимчасового тренера Калума Макфарлейна) фактично забезпечить команді участь у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Попри близькість до виконання цього мінімального завдання, Арне Слот залишається самокритичним щодо загальної оцінки виступів команди:

"Цей сезон пройшов таким чином, що навіть якщо у нас буде три перемоги та позитивні виступи, я не думаю, що хтось буде позитивно налаштований щодо сезону загалом. Важливо, щоб ми здобули хоча б одну перемогу за лінією, чого може бути достатньо. Три перемоги не заглушать критику. Тому нам потрібна набагато довша серія результатів та виступів", — резюмував фахівець.