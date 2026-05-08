Англія

Аналітика святих спіймали за відеозйомкою закритого тренування суперника напередодні півфіналу плейоф.

Англійська футбольна ліга (EFL) офіційно розпочала розслідування інциденту за участю Саутгемптона. Клуб підозрюють у шпигунстві за своїм суперником — Мідлсбро — перед їхнім надважливим протистоянням у півфіналі плейоф Чемпіоншипу за право виходу до Прем'єр-ліги.

Перший матч між командами має відбутися вже цієї суботи на стадіоні Ріверсайд, а гра-відповідь запланована на вівторок на домашній арені Саутгемптона Сент-Меріс.

За інформацією BBC Sport, у четвер вранці аналітика Саутгемптона піймали на гарячому: він знімав на відео тренувальний процес Мідлсбро та фотографував тактичні напрацювання команди. Співробітника відразу ж виявили, змусили видалити всі відеозаписи та наказали покинути територію тренувальної бази.

Керівництво клубу з Тіссайду було вкрай розлючене цим вчинком і негайно звернулося зі скаргою до керівництва ліги. У четвер увечері EFLвипустила офіційну заяву щодо ситуації:

"Англійська футбольна ліга звернулася до футбольного клубу Саутгемптон із проханням прокоментувати ситуацію після скарги від футбольного клубу Мідлсбро щодо ймовірної несанкціонованої зйомки перед зустріччю двох клубів у першому матчі півфіналу плейоф Чемпіоншипу в суботу. Заявлений інцидент, як повідомляється, стався на приватній власності Мідлсбро особою, пов’язаною із Саутгемптоном. Ліга розглядає це питання як потенційне порушення правил і наразі не надаватиме подальших коментарів", — йдеться у повідомленні.

Саутгемптон наразі утримується від публічних заяв, проте представники преси та ліги вже звернулися до клубу за офіційними поясненнями. Регламент чітко засуджує подібні ситуації. У правилах зазначено, що жоден клуб не має права прямо чи опосередковано спостерігати (або намагатися це зробити) за тренуванням іншого клубу протягом 72 годин до початку будь-якого матчу.

Це правило було запроваджено після гучного інциденту за участю Лідс Юнайтед. Тоді члена тренерського штабу Марсело Б'єлси затримали за підозрілою поведінкою біля тренувальної бази Дербі Каунті перед очною зустріччю.

Згодом Б'єлса публічно зізнався, що відправляв своїх людей спостерігати за тренуваннями кожної команди, з якою грав Лідс того сезону. EFL визнала це порушенням принципу добросовісності та оштрафувала клуб на 200 000 фунтів стерлінгів.