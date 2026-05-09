Англія

Лондонський клуб хоче зберегти тренера, але вже готує запасні варіанти.

Фулгем поки не має чіткого розуміння щодо майбутнього головного тренера Марку Сілви. Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, керівництво "дачників" все ще сподівається переконати португальського фахівця підписати новий контракт, однак чинна угода наставника завершується вже наприкінці сезону.

Сілва входить до списку кандидатів на посаду головного тренера Челсі, який продовжує пошук нового наставника після звільнення Ліама Росеньйора. Сам тренер наразі уважно оцінює свої подальші перспективи, адже має амбіції працювати на найвищому рівні.

Водночас зазначається, що під час роботи у Фулгемі португалець неодноразово відмовлявся від вигідних пропозицій із Саудівської Аравії, демонструючи бажання залишатися у конкурентному європейському футболі.

У Фулгемі вже почали готувати запасний план і вивчати альтернативні кандидатури на випадок відходу Сілви, однак продовження співпраці з нинішнім наставником залишається для клубу пріоритетним варіантом.