Головний тренер Манчестер Сіті розповів про успішні переговори з ключовими гравцями та відзначив повернення Гвардіола після важкої травми.

Напередодні матчу Прем'єр-ліги проти Брентфорда головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола підтвердив, що клуб перебуває за крок до укладання нового контракту з Філом Фоденом. Крім того, наставник містян висловив сподівання на довгострокове продовження співпраці з хорватським захисником Йошко Гвардіолом.

Очікується, що гравець збірної Англії Філ Фоден найближчим часом підпише чотирирічну угоду, яка залишить його на стадіоні Етіхад до 2030 року. Гвардіола зазначив, що вже спілкувався зі спортивним директором, і переговори просуваються позитивно, хоча остаточні документи ще не підписані.

"Я запитав спортивного директора, вони близькі до угоди. Сподіваюся, це станеться. Але досі цього не зроблено, — повідомив журналістам каталонський фахівець.

Водночас керівництво клубу прагне винагородити новим довгостроковим контрактом і покращеними умовами Йошко Гвардіола. За інформацією телеканалу Sky Sports, переговори щодо нової угоди із захисником уже активно ведуться. Коментуючи ситуацію з хорватом, головний тренер додав:

"У мене немає інформації. Я б хотів, щоб Гвардіол залишився тут. Нелегко знайти такого гравця, як він, тому, сподіваюся, він зможе залишитися".

Окремою радісною новиною для команди стало повернення Гвардіола до тренувального процесу після перелому правої ноги. Через цю серйозну травму футболіст був змушений пропустити близько чотирьох місяців.

"Він тренується. Минуло багато місяців. Минулого сезону він був важливим гравцем для нас, зіграв усі матчі, а потім твоє тіло каже: "Досить, досить". Радий, що він повернувся", — наголосив Пеп.

Наставник розраховує на допомогу універсального та швидкого захисника на фініші поточного сезону. Крім того, він сподівається, що Йошко отримає достатньо ігрового часу, щоб вдало виступити на майбутньому чемпіонаті світу у складі збірної Хорватії та вийти на свій максимальний рівень у наступному сезоні. До речі, Гвардіола також відзначив повернення до строю ще одного ключового оборонця — Рубена Діаша.

Манчестер Сіті має намір офіційно закрити питання з обома контрактами ще до початку літнього трансферного вікна. Такий ранній крок дозволить уникнути зайвих відволікань та зведе нанівець можливий інтерес до футболістів з боку клубів-конкурентів.

Тим часом містяни продовжують запеклу боротьбу за титул чемпіона Прем'єр-ліги. Наразі команда Гвардіоли посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера, лондонського Арсенала, на п'ять очок, але маючи одну гру в запасі.

Календар у команди вкрай насичений: після матчу з Брентфордом Сіті прийматиме Крістал Пелас у рамках чемпіонату, а вже наступного тижня зійдеться з Челсі у фіналі Кубка Англії.