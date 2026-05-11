Англія

Лондонський клуб продовжує переговори з кандидатами на роль нового наставника.

Колишній наставник Реала входить до числа головних кандидатів на заміну Ліаму Росеньйору в лондонському клубі.

Челсі вивчає можливість призначення Хабі Алонсо новим головним тренером команди. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 44-річний іспанець відкритий до роботи в лондонському клубі, однак остаточного рішення наразі немає. Челсі продовжує пошук постійного наступника Ліама Росеньйора.

Одним із головних конкурентів Алонсо вважається наставник Борнмута Андоні Іраола, який залишає свою нинішню команду. Також у шорт-листі Челсі перебуває головний тренер Фулгема Марку Сілва. Водночас лондонський клуб уже отримав відмову від наставника Комо Сеска Фабрегаса.