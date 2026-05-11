Іспанія

Український вінгер асистував Стуані на 90-й хвилині, допомігши каталонцям вирвати нічию в Мадриді.

Жирона уникнула поразки у виїзному матчі 35-го туру іспанської Ла Ліги проти Райо Вальєкано — зустріч у Мадриді завершилася з рахунком 1:1.

Перший тайм пройшов у доволі рівній боротьбі з моментами біля обох воріт. Господарі активніше діяли через фланги, а найнебезпечніший момент Райо виник після удару Серхіо Камельйо, з яким упорався Пауло Гассаніга. Жирона ж відповідала спробами Віктора Циганкова та Аззедіна Унахі, однак голкіпер мадридців Аугусто Баталья також діяв надійно.

Після перерви каталонці додали в активності. Віктор Циганков мав чудову нагоду після передачі Алехандро Морено, але пробив вище воріт, а Фран Бельтран змусив Баталью рятувати Райо після дальнього удару.

Здавалося, що господарі все ж вирвуть перемогу наприкінці зустрічі. На 86-й хвилині Алемао, який незадовго до цього вийшов на заміну, скористався передачею Унаї Лопеса та потужним ударом вивів Райо Вальєкано вперед.

Втім, Жирона відповіла майже одразу. Уже на 90-й хвилині Віктор Циганков виконав подачу з кутового, а досвідчений Крістіан Стуані виграв боротьбу у штрафному майданчику та головою відправив м’яч у сітку — 1:1.

У компенсований час Райо міг вирвати перемогу, однак Гассаніга врятував гостей після дальнього удару Флоріана Лежена. У підсумку команди поділили очки, а Циганков записав до свого активу важливу результативну передачу.

Райо Вальєкано — Жирона 1:1

Голи: Алемао, 86 - Стуані, 90

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Сісс, Чаваррія — Діас (Гумбау, 58), Валентін, Лопес — де Фрутос (Мартін, 68), Камельйо (Еспіно, 68), Перес (Алемао, 58)

Жирона: Гассаніга — Мартін, Франсес, Рейс, Морено — Бельтран (Стуані, 85), Вітсель, Лемар (Ечеверрі, 60) — Циганков, Унахі (Мартін, 60), Рока

Попередження: Діаc