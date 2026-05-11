Іспанія

Португальський тренер вважається головним кандидатом на заміну Альваро Арбелоа в мадридському клубі.

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью вже окреслив основні ідеї потенційного нового проєкту в мадридському Реалі, з яким зв'язують його майбутнє. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, президент "вершкових" Флорентіно Перес бачить саме португальського фахівця основним кандидатом на посаду головного тренера команди після очікуваного відходу Альваро Арбелоа.

Зазначається, що перші контакти між Реалом та агентом тренера Жорже Мендешем уже відбулися. Сторони планують продовжити переговори після завершення ключових матчів сезону.

Наразі Моурінью очолює Бенфіку, яка продовжує боротьбу за друге місце в чемпіонаті Португалії та путівку до Ліги чемпіонів. Водночас у лісабонському клубі вже усвідомлюють можливість відходу наставника й почали опрацьовувати альтернативні варіанти на випадок його звільнення.

Чинний контракт Моурінью з Бенфікою розрахований до літа 2027 року, однак у договорі прописано спеціальний пункт, який дозволяє тренеру залишити клуб протягом десяти днів після завершення сезону. Для цього потенційному роботодавцю доведеться виплатити близько трьох мільйонів євро компенсації.

Як зазначається, подальший розвиток ситуації залежатиме від того, чи зможуть Реал Мадрид і Моурінью перетворити попередні обговорення на конкретну угоду.