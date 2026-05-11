Форвард Інтера достроково завершив тренування через м’язовий дискомфорт і тепер очікує на медичне обстеження.

Нападник Інтера Маркус Тюрам може не зіграти у фіналі Кубка Італії проти Лаціо. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 28-річний француз відчув проблеми під час тренувального заняття та був змушений достроково припинити роботу з командою.

У клубі наразі очікують результати додаткового медичного обстеження, яке має визначити ступінь ушкодження та шанси гравця встигнути відновитися до вирішального матчу.

Повідомляється, що йдеться про можливу контрактуру м’яза — судомне скорочення, яке може потребувати кількох днів для повного відновлення. Саме тому тренерський штаб та медики Інтера уважно стежать за станом одного з ключових футболістів команди.

Обстеження для Тюрама заплановане на найближчий день, після чого стане зрозуміло, чи зможе француз потрапити до заявки на фінальний поєдинок.

Фінал Кубка Італії між Інтером та Лаціо відбудеться 13 травня у Римі на Стадіо Олімпіко. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.