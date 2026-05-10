Англія

Ньюкасл готовий розглянути продаж захисника за суму близько 80 мільйонів євро.

Ліверпуль зацікавлений у підписанні правого захисника Ньюкасла Валентино Лівраменто під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, 23-річний англієць поки не досяг домовленості з Ньюкаслом щодо нового контракту, через що клуб допускає можливість його продажу вже цього літа.

Сороки оцінюють футболіста приблизно у 70 мільйонів фунтів стерлінгів, що становить близько 80 мільйонів євро. Окрім Ліверпуля, інтерес до оборонця також проявляють Манчестер Сіті та Арсенал.

У сезоні-2025/26 Лівраменто провів 26 матчів у всіх турнірах і відзначився однією результативною передачею. Його контракт із Ньюкаслом чинний до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює ринкову вартість гравця у 40 мільйонів євро.