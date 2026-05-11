Італія

Болонья здобула драматичну виїзну перемогу над Наполі з рахунком 3:2 у матчі 36-го туру італійської Серії А. Команда Вінченцо Італьяно двічі виходила вперед, а переможний м’яч оформила вже у компенсований час другого тайму.

Гості активно розпочали зустріч на Стадіо Дієго Армандо Марадона та відкрили рахунок уже на 10-й хвилині. Федеріко Бернардескі розіграв стінку з Хуаном Мірандою поблизу штрафного майданчика й потужним ударом лівою ногою поцілив у верхній кут воріт Мілінковича-Савича.

Болонья продовжувала створювати небезпеку біля воріт господарів, а на 34-й хвилині подвоїла перевагу. Після перегляду VAR арбітр призначив пенальті за фол Джованні Ді Лоренцо на Міранді, а Ріккардо Орсоліні впевнено реалізував одинадцятиметровий удар.

Наполі зумів повернути інтригу ще до перерви. У компенсований час Расмус Гойлунн поборовся за м’яч у штрафному майданчику, після чого Ді Лоренцо сильним ударом від каркаса воріт скоротив відставання до мінімуму.

На старті другого тайму команда Антоніо Конте швидко зрівняла рахунок. Гойлунн утримав м’яч у штрафному майданчику та віддав передачу на Аліссона Сантоса, який ударом у дотик відправив м’яч у нижній кут — 2:2.

Після цього Наполі володів ініціативою та був ближчим до третього гола, однак свої моменти не використали Скотт Мактоміней і Маттео Політано. Болонья ж терпляче чекала на свій шанс і дочекалася його вже у компенсований час.

На 90+1-й хвилині Хуан Міранда пробив по воротах, Мілінкович-Савич парирував удар, але першим на добиванні опинився Джонатан Роу. Англієць ефектним акробатичним ударом приніс Болоньї перемогу — 3:2.

Наполі — Болонья 2:3

Голи: Ді Лоренцо, 45+2, Сантос, 48 - Бернардескі, 10, Орсоліні, 34 (пен), Роу, 90+1

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно — Політано (Спінаццола, 85), Лоботка (Ельмас, 76), Мактоміней, Гутьєррес (Маццоккі, 87) — Джоване (Гілмор, 76), Сантос — Гойлунн

Болонья: Пессіна — Маріу (Дзортеа, 64), Гелланн (Геггем, 82), Лукумі, Міранда — Побега (Моро, 81), Фройлер — Орсоліні, Фергюсон (Зом, 82), Бернардескі (Роу, 73) — Кастро

Попередження: Політано — Маріу, Бернардескі, Гелланн, Лукумі