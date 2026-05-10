Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Вест Гем — Арсенал 0:1
Гол: Троссар, 83

Вест Гем: Германсен — Дісасі (Вілсон, 85), Тодібо, Мавропанос — Ван-Біссака, Соучек, М. Фернандеш, Діуф — Боуен, Саммервілл — Кастельянос (Пабло, 66).

Арсенал: Рая — Вайт (Субіменді, 28, Гаверц, 68), Саліба, Габріел, Калафіорі (Москера, 46) — Езе (Едегор, 67), Райс, Льюїс-Скеллі — Сака (Мадуеке, 80), Йокерес, Троссар.

Попередження: Кастельянос, Саммервілл, Тодібо — Сака, Москера, Саліба, Троссар  