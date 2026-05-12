Англія

Мерсисайдці збираються підтримати нинішнього наставника під час літнього трансферного вікна.

Ліверпуль не планує змінювати головного тренера після завершення сезону та не розглядає кандидатуру Хабі Алонсо. Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн в ефірі NBC.

За інформацією джерела, керівництво мерсисайдського клубу повністю довіряє Арне Слоту й очікує, що саме нідерландський фахівець очолюватиме команду в наступному сезоні.

Попри невдоволення частини вболівальників після нічиєї з Челсі на Енфілді, у клубі не мають наміру переглядати свою позицію щодо майбутнього тренера. Під час матчу фанати двічі освистали Слота — після заміни Ріо Нгумоа та після фінального свистка.

Натомість Ліверпуль планує активно підтримати наставника на трансферному ринку. Як повідомляє Орнштейн, клуб хоче підсилити атакувальні фланги та розглядає підписання одного або двох нових вінгерів улітку.

У керівництві вважають, що після кадрового підсилення команда отримає кращі умови для розвитку проєкту Слота, а оцінювати роботу тренера буде справедливіше вже з оновленим складом.

Раніше з’являлися повідомлення про інтерес Челсі до Хабі Алонсо, однак, за інформацією джерела, Ліверпуль жодного разу не розглядав іспанця як можливу заміну нинішньому наставнику.