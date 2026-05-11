Лондонський клуб продовжує пошуки нового наставника після провального призначення Ліама Росеньйора.

Челсі продовжує формувати шортлист кандидатів на посаду головного тренера команди.

Як повідомляє журналіст The Telegraph Метт Лоу, серед претендентів на роботу в лондонському клубі перебувають Олівер Гласнер та Філіпе Луїс.

За інформацією джерела, керівництво Челсі наразі розглядає п’ять-шість кандидатур. Раніше серед основних претендентів уже називалися Хабі Алонсо, Андоні Іраола та Марку Сілва. Також усередині клубу обговорювалася кандидатура колишнього півзахисника "синіх" Сеска Фабрегаса, який нині очолює Комо.

Пошуком нового наставника займається футбольне керівництво клубу на чолі зі спортивними директорами Полом Вінстенлі та Лоуренсом Стюартом. Водночас остаточного фаворита серед кандидатів наразі немає, а сам процес вибору нового тренера триває без чітких дедлайнів.

Олівер Гласнер залишить Крістал Пелес після завершення сезону та стане вільним агентом. Австрійський фахівець має досвід роботи в Прем’єр-лізі та єврокубках, а також вигравав Лігу Європи з Айнтрахтом і Кубок Англії з Крістал Пелес. Проте, за даними джерела, у Челсі є певні сумніви через його прямолінійність та публічну критику трансферної політики клубів.

Що стосується Філіпе Луїса, то колишній захисник Челсі раніше вже розглядався як потенційний кандидат після відходу Енцо Марески. Після роботи у Фламенгу бразилець здобув три трофеї, включно з Кубком Лібертадорес. Однак серйозною перешкодою для його призначення залишається відсутність тренерської ліцензії UEFA Pro.

У Челсі прагнуть знайти наставника з досвідом роботи на найвищому рівні після невдалого експерименту з Ліамом Росеньйором, який очолив команду після переходу зі Страсбурга, але не зміг виправдати очікувань керівництва.