Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 10 травня 2026 року.

Арсенал у матчі 36 туру англійської Прем'єр-ліги у гостях мінімально обіграв Вест Гем (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий наприкінці матчу, коли на 83 хвилині результативним ударом відзначився Леандро Троссар.

Таким чином, Арсенал продовжує боротьбу за титул АПЛ, перебуваючи на вершині турнірної таблиці, випереджаючи Манчестер Сіті на п'ять очок, але "містяни" мають гру в запасі.

Вест Гем — Арсенал 0:1

Гол: Троссар, 83.

Вест Гем: Германсен — Дісасі (Вілсон, 85), Тодібо, Мавропанос — Ван-Біссака, Соучек, М. Фернандеш, Діуф — Боуен, Саммервілл — Кастельянос (Пабло, 66).

Арсенал: Рая — Вайт (Субіменді, 28, Гаверц, 68), Саліба, Габріел, Калафіорі (Москера, 46) — Езе (Едегор, 67), Райс, Льюїс-Скеллі — Сака (Мадуеке, 80), Йокерес, Троссар.

Попередження: Кастельянос, Саммервілл, Тодібо — Сака, Москера, Саліба, Троссар.