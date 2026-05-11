Форвард розглядає різні варіанти продовження кар’єри.
Роберт Левандовські, getty images
11 травня 2026, 22:20
Нападник Барселони Роберт Левандовські заявив, що покине каталонський клуб після завершення поточного сезону. Про це повідомляє Sport.es із посиланням на слова футболіста.
Угода Левандовські з Барселоною розрахована до кінця червня 2026 року, однак після завершення сезону він залишить клуб як вільний агент.
Після перемоги Барселони над Реалом у матчі 35-го туру Ла Ліги, який приніс каталонцям дострокове чемпіонство, 37-річний форвард поспілкувався з журналістами та розповів про своє майбутнє.
Футболіст також зазначив, що розглядає різні варіанти продовження кар’єри, включно з можливістю переходу до ліги нижчого рівня:
"Можливий варіант із лігою нижчого рівня. Мені майже 38 років, але фізично я почуваюся добре, тому розглядаю різні варіанти. Я мушу врахувати, що, можливо, саме зараз час грати й насолоджуватися життям. У мене залишився 51 день контракту, тож ще є час. Вислухаю пропозиції, а потім вирішу. Я продовжуватиму грати", — сказав Левандовскі.
Для польського форварда титул у сезоні 2025/26 став 14-м чемпіонством у національних лігах. Раніше він вигравав чемпіонати Польщі з Лехом, Німеччини з Боруссією Дортмунд і Баварією, а також тричі ставав чемпіоном Іспанії з Барселоною.
Загалом на клубному рівні Левандовські здобув 33 трофеї та 20 разів ставав найкращим бомбардиром різних турнірів.