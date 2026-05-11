Скаути англійського клубу продовжують уважно стежити за вінгером Мілана напередодні літнього трансферного вікна.

Манчестер Юнайтед активізував інтерес до вінгера Мілана Рафаела Леау.

Як повідомляє Sportmediaset, представники англійського клубу були присутні на Сан-Сіро під час матчу "россонері" проти Аталанти, який завершився поразкою міланців із рахунком 2:3.

За інформацією джерела, це вже другий візит скаутів Манчестер Юнайтед менш ніж за місяць. Наприкінці квітня представники манкуніанців також спостерігали за грою португальця під час поєдинку Мілана проти Ювентуса.

У контракті 26-річного футболіста прописана клаусула у розмірі 175 мільйонів євро, однак, як стверджують італійські журналісти, Мілан може погодитися на значно меншу суму. Повідомляється, що пропозиція в районі 50 мільйонів євро потенційно здатна запустити переговори між клубами.

Зазначається, що керівництво Мілана готове вислуховувати пропозиції щодо Леау влітку, тому інтерес Манчестер Юнайтед може стати ще більш предметним після завершення сезону.

У поточній кампанії португальський вінгер провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 голів та віддав три результативні передачі.