Англія

Головний тренер мерсисайдців пояснив вимушену заміну юного таланта, яка обурила трибуни, та зізнався, що повністю розуміє розчарування вболівальників.

Суботній поєдинок на Енфілді між Ліверпулем та Челсі завершився внічию 1:1. Раян Гравенберх відкрив рахунок у матчі, однак ще до перерви гості відігралися завдяки майстерному виконанню штрафного удару від Енцо Фернандеса.

Утім, головною темою для обговорення стала реакція трибун: фанати червоних невдоволено освистали рішення Арне Слота замінити у другому таймі юного Ріо Нгумоху, а після фінального свистка висловили своє загальне розчарування результатом.

Незважаючи на тиск, нідерландський фахівець впевнений, що зможе повернути прихильність Енфілда, хоч і визнає, що на це потрібен час.

Чи зможу я повернути довіру фанатів? Так, думаю, що так. Але не цього сезону. Зараз у них є своя думка, і вона не зміниться. Проте, якщо ми зможемо провести літню кампанію так, як плануємо, я на 100% переконаний: наступного сезону ми будемо зовсім іншою командою. Іншою за результатами та за тим, як усе виглядатиме на полі", — відверто зізнався Слот.

Тренер Ліверпуля також зазначив, що команді катастрофічно бракує гравців, які перебувають у хорошій фізичній формі. За його словами, хоча гравці викладаються на повну та домінують на половині поля суперника (як це було в другому таймі проти Челсі), ця перевага не конвертується у реальні гольові моменти.

Окремо Слот пояснив ситуацію із заміною Ріо Нгумохи, яка викликала шквал критики з боку трибун:

"Він не травмований, але за кілька хвилин до заміни в нього почалися судоми. Коли він опинився на газоні, я підійшов до нього, і він сказав, що більше не може продовжувати. Тому я його і зняв. Цілком логічно, що коли ви прибираєте з поля гравця, який добре діє, люди цього не розуміють. Я не мав наміру його міняти, але це не привід залишати на полі того, хто сам каже, що не може грати", — наголосив Арне.

Насамкінець наставник підкреслив, що не має жодних образ на вболівальників за свист після матчу

"Я знав, що коли на табло загориться його номер, реакція буде саме такою. Та й після фінального свистка їхнє невдоволення має сенс, адже наш клуб не повинен радіти нічиїй 1:1 проти Челсі. У сезоні, де ми не здобули стільки перемог, скільки хотіли, це розчарування просто накопичується".

Нагадаємо, Ліверпуль майже гарантував собі місце у Лізі чемпіонів на наступний сезон, посідаючи 4 місце маючи у своєму активі 59 очок.