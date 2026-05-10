Англія

Результати матчів 36-го туру АПЛ.

Відбулось три матчі 36-го туру АПЛ.

Евертон Віталія Миколенка зустрічався з кривдником Шахтаря в Лізі конференцій Крістал Пелес.

Евертон активно розпочав поєдинок і вже на 6-й хвилині відкрив рахунок. Після подачі з кутового Джеймс Тарковскі вдало зіграв на дальній стійці та відправив м’яч у сітку. Гості продовжували тиснути, створюючи моменти біля воріт Діна Гендерсона, однак поступово Крістал Пелес перехопив ініціативу.

На 34-й хвилині Ісмаїла Сарр скористався помилкою захисту Евертона та зрівняв рахунок. До перерви команди обмінювалися небезпечними атаками, але більше не забивали.

Одразу після відпочинку мерсисайдці вдруге повели в рахунку. Бету ефектно розібрався із захисником і пробив поміж ніг голкіперу господарів. Втім, у середині другого тайму вихід Жана-Філіпа Матета суттєво пожвавив гру Крістал Пелес. Саме француз на 77-й хвилині замкнув простріл у штрафному та встановив остаточний рахунок — 2:2.

Український захисник Віталій Миколенко провів матч у стартовому складі Евертона та відіграв повний поєдинок.

Крістал Пелес — Евертон 2:2

Голи: Сарр, 34, Матета, 77 - Тарковські, 6, Бету, 47

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Канво — Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл — Джонсон (Лерма, 81), Сарр — Странд Ларсен (Матета, 65)

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Кін, Миколенко — Іроегбунам, Гарнер — Рель (Джордж, 81), Дьюзбері-Голл (Алькарас, 90), Ндіає — Бету (Баррі, 70)

Попередження: Гарнер, Миколенко

В інших матчах 36-го туру АПЛ Бернлі вдома розійшовся миром з Астон Віллою — 2:2. За бірмінгемців забивали Росс Барклі та Оллі Воткінс, а господарям очко принесли Джейдон Ентоні та Зіан Флеммінг.

Бернлі — Астон Вілла 2:2

Голи: Ентоні, 9, Флеммінг, 59 - Барклі, 42, Воткінс, 56

Бернлі: Вайсс — Вокер, Туанзебе, Естев, Пірес Сілва — Флорентіну (Ворд-Праус, 87), Угочукву (Лоран, 79) — Чауна, Межбрі (Фостер, 69), Ентоні (Брун Ларсен, 87) — Флеммінг (Амдуні, 80)

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Луїс, 80), Конса, Мінгз, Матсен (Дінь, 74) — Лінделеф (Буендія, 74), Барклі (Богард, 80) — Макгінн (Бейлі, 85), Тілеманс, Роджерс — Воткінс

Попередження: Флеммінг — Мінгз

Ще один нічийний результат зафіксували Ноттінгем Форест і Ньюкасл. Харві Барнс вивів гостей вперед на 74-й хвилині, однак наприкінці зустрічі Елліот Андерсон врятував Форест від поразки — 1:1.

Ноттінгем Форест — Ньюкасл Юнайтед 1:1

Голи: Андерсон, 88 - Барнс, 74

Ноттінгем Форест: Селс — Кунья, Міленкович, Морато — Вільямс, Андерсон, Домінгес (Єйтс, 46), Нетц (Макаті, 83) — Баква (Гатчінсон, 64), Жезус (Лукка, 83) — Авонії (Вуд, 74)

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Голл, Тіав, Ботман, Берн — Гімараес (Тріпп'єр, 90), Тоналі, Жоелінтон — Мерфі (Ремзі, 61), Вольтемаде (Барнс, 61), Осула (Вісса, 71)

Попередження: Жезус