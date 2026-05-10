Головний тренер канонірів підтримав скасування голу суперника на 96-й хвилині.

Недільне лондонське дербі завершилося мінімальною, але надзвичайно емоційною перемогою Арсенала з рахунком 1:0. Головний тренер канонірів Мікель Артета не приховував свого задоволення не лише результатом, а й роботою суддівської бригади, зокрема рішенням не зараховувати пізній гол Вест Гема, який міг позбавити його команду надважливих очок у чемпіонській гонці.

Здавалося, що Арсенал вже гарантував собі три пункти завдяки влучному удару Леандро Троссара наприкінці матчу. Проте надії лондонців на спокійний фінал похитнулися, коли на 96-й хвилині Каллум Вілсон відправив м'яч у сітку їхніх воріт.

Розв'язка настала після тривалого перегляду епізоду: головний арбітр Кріс Кавана, вивчивши всі ракурси на моніторі VAR, скасував взяття воріт через фол проти голкіпера Давіда Раї. Незважаючи на обурення гравців та вболівальників молотобійців, Артета категорично підтримав рефері, підкресливши, що відеоповтор чітко зафіксував порушення правил.

"Це було дуже сміливе рішення судді, яке водночас повністю відповідає тому, про що комітет арбітрів говорив протягом усього сезону. Коли були приводи для критики, я критикував. Але сьогодні я маю їх похвалити. Щонайменше за те, що VAR дав головному арбітру можливість оцінити епізод спокійно, подалі від метушні та хаосу, і прийняти правильне рішення", — заявив іспанський фахівець.

Для наставника Арсенала цей епізод став ідеальним прикладом того, як технології мають захищати справедливість у футболі.

"Якщо розібрати цю дію детально — це очевидна помилка атакуючої сторони. Це фол, і гол мав бути скасований. Я вітаю арбітрів, адже вони ухвалили надзвичайно важливе рішення в дуже складних обставинах. Сьогодні я вкотре усвідомив, наскільки важкою та відповідальною є робота судді. Йдеться про мить, яка може змінити історію та перекреслити зусилля двох величезних клубів", — пояснив Артета.

Головним героєм в атаці канонірів став Леандро Троссар. Бельгієць перервав свою 26-матчеву безгольову серію у найпотрібніший момент, забивши переможний гол за сім хвилин до кінця основного часу.

З іншого боку поля справжні дива творив Давід Рая. Іспанський голкіпер заслужив найвищі оцінки завдяки серії сейвів світового рівня. Ще до драми зі скасованим голом Рая врятував команду, вигравши вихід сам на сам у Матеуса Фернандеша за рахунку 0:0.

Артета високо оцінив внесок свого воротаря: "Якщо ви хочете боротися за великі трофеї, вам потрібні люди, здатні створювати магію на полі. Давід, безумовно, як і Мартін Едегор, сьогодні створив момент, який дозволив нам виграти цей матч", — наголосив Мікель.

Втім, перемога далася канонірам високою ціною: команді довелося пережити хаотичний другий тайм через вимушену перебудову, спричинену неприємною травмою Бена Вайта.