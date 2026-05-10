Універсальний захисник канонірів пошкодив коліно в лондонському дербі проти Вест Гема.

Боротьба лондонського Арсенала за титул чемпіона Прем'єр-ліги, як і підготовка збірної Англії до Чемпіонату світу, зазнали серйозного удару. Універсальний захисник Бен Вайт був змушений достроково покинути поле в першому таймі недільного поєдинку проти Вест Гем Юнайтед, що викликало неабияке занепокоєння як у Мікеля Артети, так і в наставника Трьох левів Томаса Тухеля.

Інцидент стався в середині першого тайму після жорсткого зіткнення з вінгером молотобійців Крісенсіо Саммервіллом. Вайт одразу відчув гострий біль і схопився за ліве коліно. Попри всі зусилля медичної бригади Арсенала, яка миттєво вибігла на поле, 28-річний гравець не зміг продовжити матч і на 28-й хвилині, накульгуючи, відправився у підтрибунне приміщення.

Втрата одного з найстабільніших виконавців АПЛ викликала помітну напругу на лаві запасних «канонірів», які ведуть запеклу чемпіонську гонку з Манчестер Сіті. В ефірі телеканалу Sky Sports колишній захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл висловив думку, що цієї травми можна було уникнути:

"Захищатися легко, якщо ти граєш жорстко. Вайт поставив ногу занадто м'яко. Якби він пішов у стик із Саммервіллом сильніше та агресивніше, він би уникнув цього пошкодження".

Не менш несподіваною стала і реакція Мікеля Артети на травму свого підопічного. Хоча на лаві запасних перебували профільні центральні захисники Крістіан Москера та П'єро Інкап'є, іспанський фахівець вирішив випустити центрального півзахисника Мартіна Субіменді.

Цей крок спровокував значні тактичні перестановки: Деклан Райс був змушений залишити свою ключову роль у центрі поля і зміститися на позицію правого захисника, де він грає вкрай рідко.

Таке рішення відверто здивувало багатьох експертів. Той-таки Гарі Невілл прокоментував це так: "Я насправді приголомшений. Забрати Райса з центру поля — це дуже серйозне та ризиковане рішення".

Попри кадрові проблеми та тактичні експерименти, Арсенал зумів вирвати перемогу з рахунком 1:0 завдяки пізньому голу Леандро Троссара. Цей результат дозволив лондонцям відновити перевагу в п'ять очок над Манчестер Сіті на вершині турнірної таблиці (хоча містяни мають гру в запасі).

Однак для самого Бена Вайта ситуація виглядає вкрай трагічно. Лише нещодавно він повернувся до складу національної збірної під керівництвом Томаса Тухеля, зігравши в березневих товариських матчах проти Уругваю та Японії. Очікувалося, що захисник стане ключовою фігурою Англії на ЧС-2026. Оскільки світова першість стартує рівно за місяць, ця травма може поставити хрест на його мріях виступити на Мундіалі.