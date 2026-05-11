ПОНЕДІЛОК, 11 ТРАВНЯ, 22:00 ▪️ ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Тоттенгем нарешті почав демонструвати те, чого йому бракувало більшу частину кампанії — характер, компактність та контроль гри. Де Дзербі зробив ставку на енергійний центр поля з Паліньєю, Галлагером і Бентанкуром, і ця ідея вже приносить плоди. Лондонці стали краще працювати без м’яча, а також значно впевненіше почуваються у позиційних атаках. Не дивно, що на трибунах знову з’явилася віра у порятунок.

Втім, кадрових проблем у господарів усе ще вистачає. Вікаріо продовжує відновлення після операції, тож у воротах знову зіграє Кінські. Також недоступні Ромеро, Кулусевські, Кудус, Хаві Сімонс, Одобер та Девіс, а участь Рішарлісона залишається під питанням після ушкодження у матчі проти Астон Вілли. Позитивною новиною для фанатів є поступове повернення Джеймса Меддісона, який уже кілька матчів поспіль потрапляє до заявки після важкої травми.

Для Лідс Юнайтед ситуація виглядає значно спокійнішою. Команда Даніеля Фарке практично гарантувала собі місце в АПЛ на наступний сезон і підходить до поєдинку з хорошою серією результатів. "Павичі" виграли три з останніх чотирьох матчів чемпіонату, а загалом не програють у лізі вже шість турів поспіль. Вдалий фініш дозволив Лідсу відірватися від небезпечної зони на сім очок.

Водночас виїзна форма гостей не виглядає ідеальною. Лідс здобув лише одну перемогу в останніх шести гостьових зустрічах, хоча команда Фарке регулярно чіпляється за нічиї. Головною проблемою залишається оборона — "білі" пропускають надто часто, а в останніх трьох матчах чемпіонату так і не змогли зіграти "на нуль". До того ж через травми не допоможуть команді Гудмундссон та Груєв.

Очікується дуже напружений матч із високими ставками насамперед для господарів. Тоттенгем зараз перебуває на емоційному підйомі та відчуває шанс урятувати сезон, однак Лідс уже неодноразово доводив, що вміє грамотно карати суперників за помилки. Історія очних зустрічей також на боці "шпор", які виграли п’ять останніх матчів проти Лідса. Втім, враховуючи турнірну мотивацію та проблеми обох команд у захисті, зустріч має всі шанси подарувати результативний та нервовий футбол.