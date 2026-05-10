Український захисник узгоджує фінальні умови нової угоди з ліверпульським клубом.

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко невдовзі може офіційно продовжити співпрацю з Евертоном. Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, сторони перебувають на завершальному етапі переговорів щодо нового контракту.

За інформацією джерела, 26-річному футболісту залишилося погодити лише кілька деталей майбутньої угоди. У клубі та оточенні гравця впевнені, що домовленість буде досягнута найближчим часом.

Раніше журналіст Фабріціо Романо також повідомляв, що українець близький до підписання нового договору з мерсисайдцями.

У сезоні-2025/26 Миколенко провів 33 матчі за Евертон у всіх турнірах та записав на свій рахунок одну результативну передачу. До англійського клубу оборонець приєднався взимку 2022 року, перейшовши з київського Динамо.