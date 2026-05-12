Команда Роберто Де Дзербі на нервах ледь не перетворила переможний домашній матч у боротьбі за виживання на програшний.
Тоттенгем — Лідс Юнайтед
12 травня 2026, 00:11
Тоттенгем — Лідс Юнайтед 1:1
Голи: Тель, 51 — Калверт-Льюїн, 74 (пен.)
Тоттенгем: Кінські-молодший — Порро, Дансо, ван де Вен, Удогі (Спенс, 85) — Палінья, Бентанкур (Бергвалль, 81) — Коло Муані, Галлагер, Тель (Меддісон, 85) — Рішарлісон.
Лідс Юнайтед: Дарлоу — Джастін, Родон, Бійол, Стрейк (Борно, 56) — Штах, Ампаду, Танака (Лонгстафф, 90+3) — Джеймс (Нмеча, 63), Калверт-Льюїн, Ааронсон (Ньйонто, 63).
Попередження: Дансо, Палінья, Порро — Родон