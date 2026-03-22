Англія

Нідерландський нападник Броббі приніс гостям вольову перемогу.

У неділю, 22 березня 2026 року, відбувся матч 31-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Ньюкаслом та Сандерлендом на стадіоні Сент-Джеймс Парк. Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь гостей.

Господарі відкрили рахунок швидким голом Гордона, проте Сандерленд переламав хід зустрічі у другому таймі завдяки результативним ударам Тальбі та Броббі. Переможний м’яч нідерландський форвард забив на 90-й хвилині, подарувавши своїй команді вольову звитягу на виїзді.

Поєдинок тимчасово призупинили через прояви расизму з трибун на адресу футболіста Сандерленда Лютсарели Гертрейди. Прем’єр-ліга вже ініціювала розслідування інциденту та діє згідно з антидискримінаційним протоколом (за даними Бена Джейкобса).

Ньюкасл Юнайтед — Сандерленд 1:2

Голи: Гордон, 10 - Тальбі, 57, Броббі, 90

Ньюкасл Юнайтед: Рамсдейл — Тріпп'єр (Лівраменто, 65), Ботман (Тіав, 54), Берн, Голл — Ремзі, Жоелінтон, Вольтемаде (Мерфі, 65) — Еланга (Віллок, 65), Гордон (Вісса, 89), Барнс (Осула, 77)

Сандерленд: Елльборг — Гертрейда, О'Нієн, Альдерете, Г'юм — Джака — Рігг, Діарра (Ле Фе, 85), Садікі, Тальбі (Мандава, 90) — Броббі (Маєнда, 90)

Попередження: Г'юм, Альдерете, Броббі, Садікі, Гертрейда, Мандава