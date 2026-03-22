Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Кубка англійської ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Манчестер Сіті.

Мікель Артета, після перемоги над леверкузенським Баєром (2:0), залучив до стартового складу Кепу в рамці воріт, тоді як Гаверц гратиме в центрі поля.

Хосеп Гвардіола, на тлі поразки від мадридського Реала (1:2), використав із перших хвилин Траффорда у воротах, тоді як Аке та О'Райлі розташуються в захисті, а Семеньйо гратиме в атаці. Рубен Діаш отримав травму підколінного сухожилля.

Арсенал: Аррісабалага — Вайт, Саліба, Габріел, Інкап’є — Райс, Субіменді, Гаверц — Сака, Йокерес, Троссар.

Запасні: Рая, К. Москера, Жезус, Мартінеллі, Нергор, Мадуеке, Калафіорі, Льюїс-Скеллі, Доуман.

Манчестер Сіті: Траффорд — Нунес, Хусанов, Аке, О’Райлі — Родрі — Шеркі, Сілва, Доку — Семеньйо, Голанд.

Запасні: Доннарумма, Рейндерс, Стоунз, Мармуш, Ковачич, Гонсалес, Аїт-Нурі, Савіо, Фоден.

Гра Арсенал — Манчестер Сіті почнеться о 18:30 за київським часом.