НЕДІЛЯ, 22 БЕРЕЗНЯ, 18:30 ▪️ ВЕМБЛІ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Арсенал підходить до фіналу у відмінній формі. Команда Мікеля Артети виграла чотири з останніх п’яти матчів і впевнено крокує до нових звершень, залишаючись серед головних претендентів одразу на всі трофеї. На шляху до Вемблі "каноніри" пройшли Порт Вейл, Брайтон, Крістал Пелес і Челсі, здолавши "синіх" у півфіналі з рахунком 4:2 за сумою двох матчів.

Для лондонців це перший фінал з 2020 року, коли вони виграли Кубок Англії — поки що єдиний великий трофей Артети в статусі головного тренера. Водночас Арсенал має і додаткову мотивацію: клуб не вигравав Кубок ліги з 1993 року та програв шість фіналів цього турніру — абсолютний антирекорд. Важливо, що останнім часом команда з Північного Лондона дуже успішно грає проти Манчестер Сіті, не програючи в очних зустрічах уже шість матчів поспіль. Окремим питанням також стане позиція голкіпера на цей поєдинок: традиційно в Кубку ліги виступав Кепа, але не виключено, що місце у воротах в фіналі займе "перший номер! Давід Рая.

Манчестер Сіті підходить до фіналу з іншим емоційним фоном. Команда Пепа Гвардіоли розгромно вилетіла з Ліги чемпіонів, поступившись мадридському Реалу, і тепер має шанс реабілітуватися перед власними вболівальниками. У своєму улюбленому Кубку ліги "містяни" виглядали переконливо — 12 забитих м’ячів і лише два пропущених, а у півфіналі було знову знищено Ньюкасл із загальним рахунком 5:1.

Втім, форма Сіті останнім часом дуже нестабільна — лише одна перемога у п’яти матчах. Попри це, команда Пепа залишається грізною силою, особливо у цьому турнірі: саме Гвардіола є рекордсменом за кількістю перемог у Кубку ліги, а Манчестер Сіті вже вісім разів вигравав цей трофей. До того ж саме "містяни" перемогли Арсенал у фіналі 2018 року (3:0), що додає ще одного історичного контексту майбутній дуелі.

Очікується напружений і тактично насичений матч, у якому обидві команди матимуть що доводити. Арсенал прагне нарешті перервати тривалу трофейну паузу та закріпити свій статус нової сили англійського футболу. Манчестер Сіті ж спробує показати, що навіть після невдач здатен миттєво повертатися на вершину. Ймовірно, долю трофея вирішать деталі — реалізація моментів і холоднокровність у ключові миті.