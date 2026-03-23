Англія

Лондонський клуб уже провів перемовини з італійським фахівцем.

Колишній керманич донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі може очолити Тоттенгем на постійній основі, якщо клуб збереже прописку в англійській Прем’єр-лізі. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, "шпори" вже провели перемовини з італійським фахівцем раніше цього місяця та розглядають його як одного з головних кандидатів на посаду головного тренера. Сам Де Дзербі наразі перебуває без роботи після відходу з Марселя у лютому.

Водночас ключовою умовою для можливого призначення є збереження Тоттенгемом місця в елітному дивізіоні. Наразі лондонці ведуть боротьбу за виживання після розгромної поразки від Ноттінгем Форест.

Тимчасовий наставник Ігор Тудор, попри поточну роботу з командою, не розглядається як довгостроковий варіант. До того ж ситуацію ускладнили особисті обставини тренера — нещодавно він втратив батька, через що не зміг виконувати післяматчеві обов’язки.

Окрім Де Дзербі, серед кандидатів на посаду також фігурує керманич збірної США Маурісіо Почеттіно. У клубі прагнуть запросити тренера з досвідом роботи на високому рівні, який зможе стабілізувати результати команди в довгостроковій перспективі.