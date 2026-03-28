Англія

Серб може переїхати до Лондону.

Центральний захисник італійського Мілана Страхиня Павлович привернув до себе увагу лондонського Челсі. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, лондонці уважно стежать за захисником "россонері" і вже контактували з його представниками щодо можливого переходу влітку.

Стверджується, що 24-річний серб оцінюється у близько 40 млн євро. Однак Мілан вважає Павловича ключовим футболістом і не планує із ним розлучатися.

У поточному сезоні Серії А Страхиня Павлович відіграв за Мілан 26 матчів та забив чотири голи.