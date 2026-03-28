Серб може переїхати до Лондону.
Павлович, getty images
28 березня 2026, 11:50
Центральний захисник італійського Мілана Страхиня Павлович привернув до себе увагу лондонського Челсі. Про це повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, лондонці уважно стежать за захисником "россонері" і вже контактували з його представниками щодо можливого переходу влітку.
Стверджується, що 24-річний серб оцінюється у близько 40 млн євро. Однак Мілан вважає Павловича ключовим футболістом і не планує із ним розлучатися.
У поточному сезоні Серії А Страхиня Павлович відіграв за Мілан 26 матчів та забив чотири голи.