Англія

Нападник Брюгге та молодіжної збірної Німеччини Ніколо Трезольді може продовжити кар'єру в лондонському Арсеналі. Переговори між клубами вже перебувають у активній фазі, повідомляє Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, 21-річним гравцем цікавляться кілька клубів, але Арсенал наразі вважається фаворитом. Контракт Трезольді з Брюгге розрахований до літа 2029 року, а трансферна вартість оцінюється в 13 мільйонів євро.

У поточному сезоні нападник забив 17 голів і віддав 5 результативних передач у 48 матчах за Брюгге в усіх турнірах. Також Трезольді виступає за молодіжну збірну Німеччини U-21, де відзначився 12 голами у 23 поєдинках.